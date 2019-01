Zonhoven - Vanavond omstreeks 22 uur rukte de brandweer van Hasselt uit richting Daalstraat in Zonhoven. Bij aankomst bleek evenwel dat de rookontwikkeling enkel veroorzaakt werd door een een kookpot die op het vuur bleef staan. Gelukkig was er verder geen brandschade in de woning. De uitgerukte brandweerwagens konden dus onmiddellijk terugkeren naar de brandweerkazerne.