Raadzaal te klein voor eedaflegging gemeenteraadsleden

Zonhoven - Maandagavond hebben de 27 kersverse gemeenteraadsleden hun eed afgelegd in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur trok bijzonder veel publiek.

In de geschiedenis van de Zonhovense gemeenteraden moet het zelden voorgekomen zijn ddat de raadzaal van het Zonhovense gemeentehuis te klein was voor het talrijk opgekomen publiek. Wellicht heeft dat alles te maken met het feit dat de 'meerderheid' van de gemeenteraad bestaat uit nieuw verkozen raadsleden die dus voor de allereerste keer hun eed moesten afleggen. Familie, vrienden en kennissen kwamen dan ook massaal kijken en luisteren. Ondanks de bijgesleurde stoelen, moesten een aantal mensen toch nog rechtstaan of de zitting meevolgen vanuit de gang.

foto1: Cedricque Schellis, het jongste raadlid legde de eed af

foto2: De voltallige gemeenteraad poseert voor de groepsfoto

foto3: De raadzaal was te klein voor het publiek.