Volgens GPS mag er 70 in plaats van 50 km/u op Zonhovense gemeentewegen

Zonhoven - De kans is groot dat er volgens de GPS in uw wagen nog altijd 70 km/u mag gereden worden op de Zonhovense gemeentewegen. Toch is er al een tijdje een een snelheidslimiet van 50 km/u in voege. Patrick Wissels (onafh) merkte dat op en stelde daarover een vraag op de gemeenteraad. Hij vroeg zich af of de snelheidsbeperking wel gemeld was aan de instanties die de GPS-beheerders op de hoogte moeten brengen. Volgens schepen van mobiliteit Eric Vos (Open VLD) is dat doorgegeven, maar het is blijkbaar nog niet aangepast. "We gaan ervan uit dat dat zal gebeuren bij een volgende update."