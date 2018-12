Rotary opent 'Huis van de Kerstman'

Zonhoven - Morgen (zaterdag 15 december) neemt de Kerstman zijn intrek in zijn huis aan de Heuvenstraat in Zonhoven. Hij blijft daar 14 dagen wonen. Intussen organiseren de gastheren en -vrouwen van de Rotaryclub Zonhoven heel wat initiatieven om geld in te zamelen voor het goede doel.

Een leegstaand pand in het centrum van Zonhoven werd de voorbije weken omgetoverd tot een gezellig Huis van de Kerstman met alles erop en eraan: een bureau, een slaapkamer, een keuken en leefruimte en noem maar op. Dat alles uiteraard helemaal in de sfeer van Kerstmis.

“Het is de bedoeling dat kinderen en hun ouders de Kerstman hier komen bezoeken en dat de kinderen met hem op de foto gaan”, zegt Johan van de Rotaryclub. Ook is er de komende weken een heel programma uitgewerkt met tal van activiteiten.

“Aan het huis is er ook een gezellige kerst-bar waar we tot 30 december bijna elke avond een feestje organiseren met een DJ”, zo luidt het. Maar eerst wordt het ‘Huis van de Kerstman’ officieel geopend en neemt de Kerstman er zijn intrek.

Kerstparade

De intrede van de Kerstman vindt morgen (zaterdag) plaats met een kerstparade in het centrum van Zonhoven. De optocht vertrekt zaterdag om 18 uur aan de evenementenhal. De Kerstman en zijn elfjes worden onder meer begeleid door vuurspuwers en steltenlopers. Ook feestzaal De Kwint aan de overkant van het huis wordt helemaal in de kerstsfeer ondergedompeld. Er is kinderanimatie voorzien en er zijn hapjes en drankjes te verkrijgen. Vanaf 23 uur is er een optreden van Joe Hardy.

Met deze activiteiten wil de Rotaryclub geld inzamelen voor diverse goede doelen. In 2018 zijn dat bijvoorbeeld Ambulance-wens België en het Dode-Hoekproject. Het Huis van de Kerstman is open vanaf zaterdag 15 december om 19 uur. Daarnaast kunnen de kinderen en hun ouders de Kerstman thuis aantreffen op de volgende dagen: woensdag 19/12 (15-18u), vrijdag 21/12 (18-21u), zaterdag 22/12 (15-17u), zondag 23/12 (11-13u en 15-17u), dinsdag 25/12 (15-17u). (wiva)