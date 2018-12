Gespot: opvallend mooie Kerstverlichting

Zonhoven - Sinds vorig weekend is de kerstverlichting uitgehangen in de verschillende parochies van Zonhoven. Zoals bekend, huurt de gemeente die verlichting. Ook sommige inwoners laten zich inspireren door de Kerst en plaatsen prachtige kerstlichtjes in hun tuin.

De gemeente liet in alle dorpskenen kerstverlichting plaatsen. Ook de kiosk op het Kerkplein (foto) werd versierd. Ook sommige inwoners laten zich inspireren door de Kerst en plaatsten prachtige kerstlichtjes in hun tuin. Aan de Oppelsenweg maakten we alvast een foto van bijzonder gezellige kerstverlichting.