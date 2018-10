"Centrum verkeersluw voor betere luchtkwaliteit"

Zonhoven - Schepen van mobiliteit Eric Vos pleit ervoor om het centrum van Zonhoven verkeersluw te maken voor een betere luchtkwaliteit. Hij doet die uitspraak naar aanleiding van het CurieuzeNeuzen-onderzoek dat de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen heeft gemeten.

De meeste politieke partijen pleitten eerder al voor een autoluw centrum. Ze deden dat met als argument het veiligheidsgevoel bij voetgangers en fietsers te verhogen. Met het onderzoek van CurieuzeNeuzen, komt daar nu dus nu een extra argument bij. "Ik ben blij met de globale resultaten van de luchtkwaliteit in Zonhoven, die het onderzoek van CurieuzeNeuzen Vlaanderen heeft opgeleverd. We zitten van 'vrij goed' tot bijna 'goed' als resultaat van de hele gemeente. Enkel het centrum blijft wel een aandachtspunt. We moeten trachten om dit de volgende jaren verkeersluwer te maken en het verkeer te ontraden dat niet echt in ons centrum moet zijn," verklaart Vos.