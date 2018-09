Nee, nee, schepen staat toch niet fout geparkeerd.

Zonhoven - Nee, nee de Zonhovense schepen van mobiliteit Eric Vos staat hier niet op een parkeerplaats voor mindervaliden. Ook al lijkt dat misschien zo op deze foto die ingestuurd wed door een anomie bron. Tja, het zijn verkiezingen binnenkort....

“Ik zal nooit - met de klemtoon op nooit!- een parkeerplaats van een mindervalide gebruiken,” zegt schepen van mobiliteit Eric Vos. “En de parkeerplaats aan het gemeentehuis waar mijn auto stond is dan ook géén parkeerplaats voor mindervaliden,” beklemtoont hij. En Vos kan het als schepen van mobiliteit weten. “Ik liet onder meer deze parkeerplaats enkele jaren geleden zelf verplaatsen omdat ze niet reglementair is. Ze is bijvoorbeeld veel te smal. Er staan nu ook geen borden meer. “ Hij geeft wel toe dat er nog restanten van het vroegere schilderwerk zichtbaar zijn. Volgens Vos mag iedereen daar parkeren en hoeft niemand schrik te hebben om beboet te worden. Zelfs de anonieme fotograaf niet. (wiva)