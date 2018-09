"De ever van de Holsteen is een beer van 150 kg"

Zonhoven - Ook vannacht heeft de 'ever van de Holsteen' weer een stukje tuin omgeploegd aan restaurant Holsteenhoeve. Ook de buren hadden er vannacht last van. Uitbater Kamiel Vos kon het varken vannacht zien nadat zijn hond hem waarschuwde. "Ik kon het beest verjagen, maar ik raad iedereen aan om toch maar beter uit de buurt te blijven."

De 'ever van de Holsteen' zocht ook vannacht naar voedsel aan de Holsteenhoeve. "Ik zag het beest en ik wil iedereen waarschuwen. Het is een kolos van minstens 150 kilogram die bovendien heel lenig en snel is. Blijf dus best uit de buurt zodat het beest zich niet in het nauw gedreven voelt waardoor het misschien zou kunnen aanvallen", waarschuwt Kamiel. "Het everzwijn ziet er ook afschrikwekkend en afzichtelijk uit nu hij van haren aan het wisselen is." Het beest bracht niet alleen een bezoek aan de Holsteenhoeve. Het ploegde ook bij enkele buren van Kamiel het gras om. Toch is de ever niet alleen. Een buurjongen zag een groepje kleinere evers aan de berm van de weg. (wiva)