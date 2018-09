Steven Reynders stapt over van CD&V naar Groen op kartellijst

Zonhoven - Het Zonhovens OCMW-raadslid Steven Reynders maakt de overstap van CD&V naar Groen en staat als kandidaat voor Groen op de kartellijst CD&V-Groen.

Steven Reynders maakte naar eigen zeggen voorheen deel uit van de 'linkervleugel van CD&V'. "Ik wil me vanaf nu meer toespitsen op beleidsthema’s die meer met Groen geassocieerd worden," zegt hij. "Als ouder denk je na over een duurzame toekomst voor je kinderen," vervolgt hij. En de beleidsbeslissingen van de huidige Vlaamse regering vindt hij teleurstellend. Zo begrijpt hij bijvoorbeeld niet waarom de OCMW's nu volledig ingekanteld moeten worden in de gemeente. "Want dat zorgt volgens mij alleen maar voor meer politisering van het sociaal beleid en dat levert zeker niet de beloofde besparing op voor de bevolking." Ook heeft hij zijn bedenkingen bij het systeem van Flexijobs en interimwerk. Volgens Reynders moeten er meer acties ondernomen worden om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren of het aantal verkeersslachtoffers te beperken. "De invloed van het verkeer op Zonhoven is groot. Dat bewijzen cijfers van het Agentschap Mobiliteit. Zonhoven scoort slecht op het vlak van verkeersslachtoffers en op het het vlak van luchtkwaliteit. Dat is uiteraard niet alleen een gemeentelijk probleem, maar toch moeten we als gemeente meer doen," zegt hij. Allemaal redenen voor Reynders om de overstap naar Groen te maken.