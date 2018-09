Steven Reynders van CD&V naar Groen, maar toch op dezelfde lijst

Zonhoven - OCMW-raadslid Steven Reynders heeft de overstap gemaakt van CD&V naar Groen op de kartellijst CD&V-Groen. Hij vindt dat CD&V op nationaal vlak de milieuthema's onvoldoende in de aandacht brengt. "Ik vind dat CD&V niet links genoeg is op dat vlak", zegt hij. Volgens Reynders moeten er meer acties ondernomen worden om bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in de gemeente te verbeteren of het aantal verkeersslachtoffers te beperken. "De invloed van het verkeer op Zonhoven is groot. Dat bewijzen cijfers van het Agentschap Mobiliteit. Zonhoven scoort slecht op het vlak van verkeersslachtoffers en op het het vlak van luchtkwaliteit. Dat is uiteraard niet alleen een gemeentelijk probleem, maar toch moeten we als gemeente meer doen," zegt hij. wiva