Heppense Joggers met volle goesting terug op pad

Leopoldsburg - Al bijna 40 jaar verzamelen op zondagvoormiddag klokslag 10 u een aantal sportievelingen voor een gezamenlijke tocht doorheen de Immertse bossen. “Wij zijn geen georganiseerde club met lidgelden of bestuursleden, gewoon een groepje joggers. Wie zin had kon al die jaren ononderbroken naar de parking van De Merel komen voor een gezamenlijke opwarming van 10 minuten en dan 50 minuten crossen. Het is de eerste keer in al die jaren dat we enkele weken noodgedwongen door de coronamaatregelen niet in groep konden lopen. En of we blij zijn dat het sinds kort weer kan”, weten de sportievelingen.