Tijdens de zomermaanden mag je huisvuil ook naar het recyclagepark

Leopoldsburg - Ga je op vakantie en zit je nog met huisvuil dat je kwijt wilt? Of wil je met het zomerweer je huisvuilzakken geen twee weken laten staan op je appartement? Je kunt ze nu kwijt in het recyclagepark en dit van 16 juni tot 12 september 2020. Er gelden wel enkele spelregels: het huisvuil moet aangeboden worden in de bordeaux of grijze huisvuilzakken van Limburg.net de huisvuilzakken mogen enkel onder toezicht van de parkwachters gedeponeerd worden de parkwachter zal je identiteit controleren.