RUMI Centre schenkt 250 mondmaskers aan woon-zorgcentrum

Leopoldsburg - RUMI Centre vzw, een lokale vereniging in Mol en omstreken, startte enkele weken geleden met een inzamelactie voor medische mondmaskers om de gezondheidshelden te ondersteunen. Ze konden beroep doen op vrijwilligers en sympathisanten die geld doneerden. Zo konden ze mondmaskers aankopen die verdeeld werden in ziekenhuizen en woon-zorgcentra uit de regio. In WZC Reigersvliet werden een 250-tal mondmaskers geschonken. "We zijn iedereen die mee een bijdrage heeft geleverd dankbaar voor de steun en solidariteit. En we hopen dat het spoedig terug wordt zoals vroeger ", klinkt het bij de vzw.