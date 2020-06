Leopoldsburg zet vrijwilligers in de bloemetjes

Leopoldsburg - Sinds enkele jaren organiseert Leopoldsburg een bedankmoment voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeente- en OCMW-diensten. Dit jaar had het gemeentebestuur dit bedankmoment in een heel nieuw jasje willen stoppen, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Daarom werden de vrijwilligers individueel aan huis in de bloemetjes gezet. Als erkenning voor hun inzet heeft het gemeentebestuur 525 plantjes aangekocht. De keuze viel op de kalanchoë die symbool staat voor volharding. Het kaartje bedankt de vrijwilligers omdat zij onze helden zijn. Ook de 73 vrijwilligers die zich via Leopoldsburg Solidair engageerden om hulp te bieden tijdens de coronacrisis werden niet vergeten.