Terugkoop grofviuilzakken verlengd

Leopoldsburg - Vanaf 1 januari 2020 kan je met de gele grofvuilzakken niet langer terecht in het recyclagepark van Leopoldsburg. Indien je nog zulke zakken in huis hebt, kan je die terugbrengen en worden die terugbetaald. Door de coronamaatregelen is het op dit moment onmogelijk om je grofvuilzakken binnen te brengen in het gemeentehuis. Zodra dit wel weer mogelijk zal zijn, zal de gemeente dit bekendmaken. Om de betrokkenen voldoende de kans te geven om de zakken binnen te brengen, is de einddatum intussen wel verschoven naar 30 september 2020. Van 3 januari t.e.m. 30 september 2020 kan je je overschot aan gele grofvuilzakken binnenbrengen aan het onthaal van het gemeentehuis. We noteren dan je gegevens en je rekeningnummer, zodat we je het juiste bedrag kunnen terugstorten. Het volledige aankoopbedrag (€ 10 per rol of € 1 per losse zak) wordt terugbetaald.