Vanaf 23 mei is de zaterdagmarkt er weer

Leopoldsburg - Een van de belangrijkste maatregelen die door de overheid opgelegd zijn, is het eenrichtingsverkeer. In Leopoldsburg is dat niet evident omdat de markt in een kruisvorm opgesteld is.Daarom voor gekozen om met twee ingangen en twee uitgangen te werken . De ingangen bevinden zich aan beide uiteinden van de Vander Elststraat; op het Koningin Astridplein en in de Nicolaylaan De uitgangen bevinden zich aan beide uiteinden van de Leonardstraat; in de Stationsstraat en in de Englebert Adanglaan. Op het kruispunt van de markt zal je kunnen kiezen of je links of rechts verdergaat. De overheid legt op dat er maar één bezoeker binnen mag per 1,5 lopende meter marktkraam. Dat wil zeggen dat er op deze zaterdagmarkt 300 personen tegelijk binnen mogen.