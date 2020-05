WZC Reigersvliet haalt accordeonmuziek in huis

Leopoldsburg - Accordeonmuziek blijft tot de verbeelding spreken van de senioren, ook in de woon-zorgcentra die ondertussen al wekenlang van de buitenwereld geïsoleerd werden. Ondertussen deden deze centra allerlei pogingen om de bewoners toch nog wat vermaak te bieden. Nadat eerder al de plaatselijke muzikant Dirik Bosman aan de vensters of op het binnenpleintje een bekend deuntje kwam spelen op zijn accordeon besliste men in Reigersvliet om zelf een accordeon in huis te halen die automatisch een aantal meezingers kan spelen. En de muzikale intermezzo’s worden blijkbaar wel gesmaakt door de bewoners