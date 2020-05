Nieuwe levering mondmaskers verwacht

Leopoldsburg - Vanaf 14 mei kon je normaal gezien je gratis mondmasker afhalen dat door de gemeente Leopoldsburg aangekocht werd. De levering van deze maskers verliep echter helemaal anders dan verwacht.Er zijn voldoende maskers besteld om iedereen vanaf 12 jaar er eentje te bezorgen. Ze worden echter maar mondjesmaat geleverd..De hulpverleningszone, die de maskers besteld heeft voor alle 9 gemeenten samen, heeft ervoor gekozen om met leveranciers uit de nabije omgeving te werken. Dit blijkt echter geen garantie te zijn voor een tijdige levering van de maskers. De deadlines stonden nochtans duidelijk in het bestek waarop onze leverancier ingetekend heeft. "We verwachten vandaag, maandag, in de loop van de namiddag een nieuwe, gedeeltelijke levering maskers. We hebben een team standby staan om deze onmiddellijk door te leveren naar onze afhaalpunten. We hopen dat we voor het volgende weekend ook de laatste maskers ontvangen zullen hebben. We betreuren deze gang van zaken die we zelf niet in de hand hebben. We willen je bedanken voor je geduld en je begrip, ook ten opzichte van de uitbaters en medewerkers van de afhaalpunten", meldt men vanuit het gemeentehuis.