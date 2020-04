Merkez Moskee verdeelt pizza’s aan actieve diensten

Leopoldsburg - De Kampse afdeling van de Belgische Islamitische Federatie die plaatselijk beter bekend is als de vereniging Merkez Moskee verdeelde de voorbije week in totaal zo’n 70 pizza’s aan de plaatselijke hulpdiensten, de post en een apotheek. “Het is niet meteen het grootste feestgerecht, maar ons is het vooral te doen om de dankbaarheid die wij willen tonen. Vandaar het hapje en een schouderklopje. Een van de volgende dagen kloppen we nog eens aan bij het woon-zorgcentrum. Kortom een klein gebaar dat blijkbaar wel geapprecieerd wordt”, getuigt Mehmet Tasci.