Een hart en bloemen voor het personeel van Reigersvliet

Leopoldsburg - In tal van woon-zorgcentra uiten de familieleden van de bewoners ondertussen hun erkentelijkheid voor de tomeloze inzet van het personeel. In het woon-zorgcentrum Reigersvliet is het niet anders. Dat blijkt overduidelijk uit de reeks digitale schouderklopjes, kaartjes, presentjes, tekeningen en zelfs een houten bord aan de zijgevel met een simpel maar veelzeggend opschrift. “Een groot hart voor de zorg” en dat alles omringd met kleurrijke paasbloemen. Het initiatief kwam uit van Brigitte Declerq wiens moeder in het wzc woont. Het betrokken personeel was uiteraard aangenaam verrast en koestert deze erkentelijkheid.