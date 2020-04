Leopoldsburg - Normaal startte op 5 mei een cursus ‘Keeps Running’. Een cursus voor de meer gevorderde loper die zijn conditie naar een nog hoger niveau wilt tillen. Gezien de huidige onzekere toestand wordt dit uit voorzorg op een niet-traditionele manier vervangen door een alternatieve formule.Vanaf 5 mei wordt een gratis loopschema (5-10 km) voorzien waarmee je zelf aan de slag kunt. Je ontvangt dit na inschrijving via mail. Voor feedback, tips of sociale interactie kan je altijd lid worden van de besloten facebookgroep ‘West-Limburg keeps running – Corona editie’. Hou hier wel rekening met de huidige veiligheidsmaatregelen: -Fysieke activiteit individueel, met familieleden onder hetzelfde dak of met eenzelfde vriend (afstand 1.5 meter). In de omgeving van je woonplaats, GEEN verplaatsing met de auto. Info en inschrijvingen: sportdienst Leopoldsburg, tel. 011 40 22 60, sportpromotie@leopoldsburg.be www.info-coronavirus.be/nl/faq/