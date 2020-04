Sportdienst daagt thuiszitters uit met oefeningen

Leopoldsburg - De promotoren van de Kampse sportdienst posten sinds enkele weken om de 2 dagen een sportieve uitdaging op facebook en Instagram. De respons is blijkbaar groot, op een bepaald moment werden 3000 views geteld. Zij richten zich vooral op ouders die momenteel thuis de kinderen opvangen en misschien nood hebben aan een of andere sportieve challenge. Ondertussen werd al een reeks met 6 uitdagingen uitgewerkt. Normaal was de sportdienst in deze periode druk bezig met de sportkampen en ter vervanging heeft men het publiek opgeroepen om filmpjes met alternatieve activiteiten door te sturen en daar gaan de promotoren dan een originele compilatie mee samenstellen.