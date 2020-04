Anneke laat hondjes van zieke dorpsgenoot uit

Leopoldsburg - De eigenares van de 2 chiwawa’s is een longpatiënt voor wie het momenteel niet aangewezen is om dagelijks een wandeling te maken met haar viervoeters. Vandaar dat ze via Leopoldsburg Solidair de hulp inriep van een vrijwilliger om de hondjes uit te laten. Anneke Labath bood spontaan hulp aan en sinds 15 maart is ze trouw op post om 6 dagen per week een uurtje te gaan wandelen. Zij is militair met een aangepast corona-werkschema “Als je hiermee iemand kan helpen, waarom niet ? Tegelijk houdt dit me fit. Daarnaast doe ik nog de boodschappen voor een andere hulpbehoevende jonge vrouw.”