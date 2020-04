Kampse evenementen tot eind juni afgelast

Leopoldsburg - Omdat virologen duidelijk te kennen dat zij ook na begin mei liever nog een tijdje geen evenementen zien plaatsvinden, heeft het schepencollege van Leopoldsburg beslist om tot einde juni alle eigen gemeentelijke evenementen, activiteiten en lessenreeksen af te gelasten. Indien in de tussentijd zou beslist worden dat gemeentelijke gebouwen, zoals het zwembad, de sporthal, het cultuurcentrum,… weer open zouden mogen gaan, dan nog zullen hier geen eigen gemeentelijke activiteiten plaatsvinden. De jaarlijks terugkomende evenementen worden een jaar uitgesteld. Het gaat hier over een hele reeks van activiteiten: Kamp Knalt, Leopoldsburg Zonder Grenzen, De expo van Artem (het vroegere WAK) en de kunstmarkt Bubbels in het CC, voorstellingen en filmvertoningen in het CC, lessenreeksen en cursussen van de sportdienst en het CC, speldagen en kinderwerking Superflap, Vriend EN Taal, de rommelmarkt en de kermissen.