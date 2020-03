Kampse bib startte met afhaaldienst

Leopoldsburg - In de bibliotheek van Leopoldsburg werd vorige week gestart met een afhaaldienst. “Wij zijn mee in het project gestapt omdat in deze tijden de lees-, kijk- of luisterhonger voor jong en oud moeilijk onbeantwoord kan blijven. De reservaties gebeuren online en zodra wij de pakketjes hebben samengesteld geven wij een seintje en kan het materiaal in de hal afgehaald worden. Uitgeleende stukken die binnengebracht worden, blijven 3 dagen in quarantaine. Het eerste weekend kwamen een 30-tal aanvragen binnen en sindsdien maken wij dagelijks een 5-tal pakketjes klaar voor onze trouwe lezers”, meldt bibliothecaris Susy Rits.