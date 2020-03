RK -bloedinzamelingen op 2 en 7 april

Leopoldsburg - Ook in tijden van corona is bloed geven belangrijk. Bloed geven is nog steeds mogelijk en moet dat ook altijd blijven om de bloedvoorraad - die binnen de kortste keren onder zware druk komt te staan - op peil te houden. Bloed blijft van levensbelang. Op 2 en 7 april 2020 organiseert het Rode Kruis bloedinzamelingen in Leopoldsburg. Dit telkens van 18.00 tot 20.30 uur in het Buurthuis Heppen, Heidestraat 65 Het Rode Kruis vraagt om vooraf te registreren via https://donorportaal.rodekruis.be/, zodat er een spreiding van de collecte kan voorzien worden. Indien je niet kan registreren via deze website, dan kan je mailen naar voorzitter@leopoldsburg.rodekruis.be of bellen naar tel. 0475 30 73 39. Ook zonder registratie kan je deelnemen aan de bloedinzameling, maar dan houd je best rekening met langere wachttijden.