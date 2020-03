Naaisters van de Grote Rappel meteen in actie

Leopoldsburg - Via Leopoldsburg Solidair, het gemeentelijk initiatief dat de hulpacties coördineert werd de vraag naar mondmaskers doorgespeeld naar de naaigroep van de Grote Rappel. Dit is een groep van een 20-tal dames die voor de 2 edities van het muziek- en theaterspektakel de kostumering voor hun rekening nam. “Wij zijn meteen met een aantal van onze groep spontaan in actie geschoten en individueel mondmaskers beginnen naaien. De voorbije week hebben we er een 500-tal gemaakt. We hadden nog voldoende katoenstof in voorraad en de gemeente zorgt voor de verdeling. Tja, er is weinig wat we kunnen doen , maar alle beetjes helpen”, besluit de gepensioneerde Bea Jansegers achter haar naaimachine.