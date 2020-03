Cursisten huishoudhulp rondden opleidingsproject succesvol af

Leopoldsburg - Door een regionaal samenwerkingsverband tussen de VDAB, de gemeente en HuisatWerk konden 6 cursisten in de huishoudhulp zopas hun opleiding afronden met een officieel getuigschrift. Daarnaast kregen de 6 meteen een arbeidscontract aangeboden in hun eigen omgeving. “Het was de 4de keer dat we deze opleiding aanboden en ondanks het gegeven dat er een grote schaarste is aan geïnteresseerde kandidaten durven we toch van een succes spreken. Dit project biedt hen naast de tewerkstelling ook nog eens een sociale meerwaarde die een springplank kan zijn naar andere jobs. Ook voor de gemeenschap is het een meerwaarde, want de vraag naar geschikte huishoudhulp overstijgt nog steeds het aanbod”, klinkt het bij de gangmakers van dit traject.