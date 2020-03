Limburg.net plant 2400 bomen in nieuw Heppens CO2-bos

Leopoldsburg - Met de hulp van 67 scholieren van De Heppening werd aan de Engenstraat een nieuw bos aangeplant op een drassig terrein van Limburg.net. De 2400 zwarte elzen en zomereiken moeten in de toekomst de CO2- uitstoot helpen reduceren. Limburg.net nam ondertussen al meer dan 20 jaar de beslissing om naast afvalpreventie ook te streven naar een neutralisatie van de CO2-uitstoot bij het inzamelen en verwerken van afval. In dat kader werd onder meer in Heppen destijds een drassig weideperceel van 1,5 ha aangekocht met de bedoeling er een nieuw bos aan te planten. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van BOS + die op zoek ging naar gepaste boomsoorten voor dit terrein. “Onze keuze viel uiteindelijk op zwarte els voor de meest drassige zone en zomereik op de drogere kant. Het geheel wordt omzoomd door 600 struiken als overgang naar de aanpalende percelen en zij zorgen tegelijk voor extra biodiversiteit die ten goede komt van de fauna. Het nieuwe bos ligt immers op het kruispunt van 2 natuurgebieden, met name de vallei van de Zwarte Beek en de vallei van de Grote Nete ”, weet Sander Van Daele van BOS+.