Jeugdboekenmaand in de bibliotheek vol kunst

Leopoldsburg - In 2020 kiest de Jeugdboekenmaand voor Kunst. Kunst gaat over iets zeggen, fluisteren, iets van de daken schreeuwen. Het gaat over buiten de lijntjes kleuren. Over ontdekken, kijken, voelen, luisteren. De Jeugdboekenmaand loopt van 1 tot 31 maart 2020 en in de bibliotheek staat alvast een toffe collectie boeken over kunst klaar. Dit jaar organiseert men er voor alle kleuters van de 3de kleuterklas de boeiende, interactieve en grappige verteltheatervoorstelling 'Tiest'. Over kunst valt veel te zeggen, veel te lezen en veel te ontdekken.Kunst komt in vele gedaanten en vormen naar ons toe. Dat is ook zo in boeken. Gewapend met stapels kinder- en jeugdboeken over kunst trekt het je verbeelding op gang. Want dat doet kunst.