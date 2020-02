Leopoldsburg - De kinderwerking van de gemeentelijke jeugddienst stond vorige woensdag volledig in het teken van het komende carnavalsfeest. De jeugddienst zal zelf ook present zijn in de stoet en er wordt uiteraard ook snoep verdeeld. Vandaar dat een 40-tal draagzakken gevuld werden met snoepgoed. Dit alles wordt op 8 maart verdeeld in de Kampse hoofdstraten door de kids zelf. Hun carnavalsthema is dit jaar Venetië en hun gondels hebben ongeveer 70 kg lekkers aan boord.