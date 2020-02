Gemeentelijke oorkonde voor ere-schepen Reynders

Leopoldsburg - Tijdens de recente gemeenteraadszitting kreeg voormalig raadslid Marc Reynders (CD&V) met unanimiteit van stemmen de oorkonde van ere-schepen overhandigd. Reynders was 30 jaar actief als raadslid, schepen, OCMW-voorzitter en zetelde in de provincieraad. “De sociale sector was heel die tijd mijn geliefkoosd terrein . Mensen helpen die op een of andere manier in problemen geraken, niets is nobeler dan dat. Als OCMW-voorzitter kon je destijds het beleid voor een stuk bepalen , verwoordde hij kort in zijn dankwoord.