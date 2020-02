Leopoldsburg - De KWB Leopoldsburg-Heppen organiseert woensdag 12 feb om 19.30 u een 'klimaatavond', waar je alles kan vernemen over de klimaatverandering en haar gevolgen. En over wat we zelf kunnen doen. Iedereen welkom in de Priester Poppelaan 1 zaal De Kring. Toegang gratis