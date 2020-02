Succesvolle seniorenweek boordevol actie

Leopoldsburg - De voorbije week programmeerde de gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse seniorenweek. Naast enkele nieuwigheden in het totaalpakket werd ook een weekactie gelanceerd waarbij het streefdoel van 1 miljoen stappen werd nagestreefd. Blijkbaar misten die nieuwigheden zoals een Bootcamp en het wandelvoetbal hun effect niet, want vergeleken met vorige edities waren er opvallend meer senioren op de afspraak. Gemiddeld waren er dat 35 per activiteit. Vrijdagvoormiddag werd afgesloten met een fitheidstest die afgenomen werd in samenwerking met Sport Vlaaanderen.