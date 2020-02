Wolvin van Zoersel is Noëlla: wolvin doorkruist Kempen en vindt liefde in Bosland

Regio

De wolf uit de Antwerpse Kempen is Noëlla. Precies op kerstdag overbrugde de wolvin de afstand van Zoersel tot Balen. Nog eens twee dagen later kwam ze aan in het land van August. Sinds Driekoningen z...

Lees verder