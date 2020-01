Gemeente verkoopt goederen on line

Leopoldsburg - Het gemeentebestuur verkoopt via een openbare online veiling een aantal goederen, zoals machines, kantoorstoelen en -meubels, computerschermen, ... De online veiling loopt nog tot maandag 27 januari 2020 om 16.00 uur. De goederen kunnen bezichtigd worden op dinsdag 21 januari 2020 tussen 14.00 en 16.00 uur in Kwartier IJzer (Michellaan 9) of bij de gemeentelijke technische dienst (Michellaan 1), afhankelijk van de kavel. De hoogste bieders kunnen na afloop van de veiling hun materialen ophalen op dinsdag 4 februari 2020 tussen 09.00 en 11.00 uur.