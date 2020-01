Spek en eieren voor Kampse marktkramers

Leopoldsburg - De gemeentelijke marktcommissie trakteerde zaterdagmorgen de marktkramers met een gratis ontbijt inclusief de bubbels. “Dit is de tweede editie en past volledig in ons plan om het marktgebeuren op te waarderen. Alles begint trouwens met een vlotte samenwerking tussen de betrokkenen en een toffe attentie als deze is ongetwijfeld een hulpmiddel. We hebben 68 inschrijvingen voor het ontbijt in onze feesttent en daarnaast brengen we ook nog 40 ontbijtzakjes rond bij de resterende collega’s in de marktstraten”, weten de organisatoren.