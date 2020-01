Jan Vanzeir neemt roer van Buitenbeenpop over

Leopoldsburg - Buitenbeenpop, het openluchtfestival voor personen met een beperking blies afgelopen zomer nog 20 kaarsjes uit en wisselt nu voor het eerst sinds de oprichting van voorzitter. Na 20 spetterende edities neemt Theo Bellemans afscheid van Buitenbeenpop als voorzitter en geeft de fakkel door aan Jan Vanzeir. Die was reeds als persverantwoordelijke en stagemanager actief bij het festival. Voor de nieuwe editie van Buitenbeenpop in 2020 blijven de hoofdingrediënten voor de bezoekers wel dezelfde. Livemuziek van Vlaamse topartiesten, diverse randanimatoren en een gezellige snoezelruimte zorgen voor een comfortabele festivaldag aangepast aan de behoeften en wensen van de festivalgangers. “Na al die intense jaren is het tijd geworden om afscheid te nemen van Buitenbeenpop”, zegt Theo Bellemans. “Ik kijk met heel veel plezier terug naar deze periode en de vele leuke herinneringen die ik aan Buitenbeenpop overhoud. Elk jaar opnieuw was het een supertoffe uitdaging om het festival op poten te zetten met de vele vrijwilligers die een handje kwamen helpen. Een dikke merci voor alle hulp die iedereen door de jaren heen geboden heeft en de vele lachende gezichten van alle bezoekers.” http://www.buitenbeenpop.be/