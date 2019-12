Leopoldsburg - In de Samentuin De Craenhofkens zijn een aantal van de 29 individuele tuintjes vrijgekomen en geïnteresseerden kunnen best de gemeentelijke milieudienst contacteren. Naast de individuele tuintjes van ongeveer 1 are vind je er onder meer een gemeenschappelijk aspergeveld, een tunnelserre, een compostzone en een tuinberging. Men wordt er begeleid in het tuinieren volgens het ecologisch principe.