“ Boskant zat te wachten op heropening bakker”

Leopoldsburg - Op de Boskant is men tevreden dat er terug brood kan gekocht worden in de eigen buurt en de jonge uitbaatster Tabita (27) is eveneens tevreden met de keuze die haar beroepsleven op enkele weken tijd danig deed kenteren. Tevredenheid alom dus in het pand langs de Boskantstraat dat 2 jaar stond te wachten op een nieuwe bestemming. “Het is allemaal heel snel gegaan. Tussen mijn beslissing, de renovatie en de opening zaten welgeteld 8 weken en dat was redelijk hectisch” zucht Tabita die haar job als opvoedster inruilde voor deze nieuwe uitdaging. “Openen na de feestdagen was geen optie, want de eindejaar periode was voor ons een ideaal moment om uit de startblokken te schieten. Het ondernemen zit wellicht in onze familiale genen, al had ik wel eerder in de richting van de horeca gedacht. Maar ja, deze opportuniteit ligt me wel omdat ik de bakkerswinkel kon koppelen aan een koffiebar waar je ook gebak of een belegd broodje kan bestellen. Bakkerij Gielen uit Meeuwen levert onze koopwaar die voor een deel ook door onszelf wordt afgebakken. Dat betekent wel dat het inderdaad lange werkdagen zijn, maar dat is blijkbaar eigen aan deze stiel. Het is alleszins fijn om iedere dag opnieuw te ervaren dat onze klanten tevreden zijn dat ze in hun eigen buurt terecht kunnen voor hu dagelijks brood.”