Joost en Els runnen eigen restaurant Charlotte

Leopoldsburg - Met de opening van restaurant Charlotte gaven Joost Geys en zijn vrouw Els Flemings een nieuwe wending aan hun beroepsleven. Het idee sluimerde al langer, maar nu vonden ze de tijd rijp om de stap te zetten. Er werd bewust gekozen voor kleinschaligheid omwille van de beoogde kwaliteit en de beroepseer. Na zijn koksopleiding stond Joost (37) twintig jaar achter de kookpotten van enkele restaurants uit de regio. Het voorbije jaar maakte hij even een switch als postbode. “Nog 10 jaar wachten vooraleer een eigen restaurant te openen, was geen optie. Het was nu of nooit en ook Els kon zich scharen achter dit project met een eigen concept”, weet Joost. Els (41) neemt de bediening voor haar rekening en werkte voordien in de sociale sector. Het pand in de Koningsstraat dat vroeger gekend was als café ’t Hoekske voldeed aan hun verwachtingen. Ze kozen voor een nieuwe naam Charlotte omdat het koningshuis en dus ook prinses Charlotte nooit ver weg zijn in ’t Kamp. Komt daarbij dat het de favoriete aardappel van de chef is. Naast een lunchmenu wordt een menu van 3 tot 5 gangen aangeboden. Hierbij kan telkens gekozen worden uit 2 voorgerechten en 2 hoofdgerechten vis of vlees. Deze menu’s worden om de 6 weken aangepast. Daarnaast kan er nog een beperkte keuze à la carte gemaakt worden. “We kozen voor dit concept omdat kleinschaligheid ons toelaat om de zaak met ons tweeën te runnen en ook de versheid van onze ingrediënten te garanderen. Belangrijk, want koken doe je niet enkel met je handen, maar ook met je ziel”, besluit Joost. (info: www.restaurantcharlotte.be)