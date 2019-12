Leopoldsburg - Zondagvoormiddag 22 december organiseert de KWB een heuse kerstwandeling die vertrekt aan zwembad De Merel . De kinderen zullen hun hartje kunnen ophalen (en de grote mensen ook). Iedereen is welkom: jong en oud, gezinnen en singles, met grote of kleine kinderen. Gewoon gezellig wandelen, +/- 6 km. Vertrek om 10 en terug om 12 uur. Voor diegenen die nog even tijd hebben: gezellig nakeuvelen met een drankje. Deelname is gratis.