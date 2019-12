Club 13 lauwert Willy Dekoninck

Leopoldsburg - Vorige vrijdag was het de dertiende en dan trekken de 13 heren van Club 13 maandelijks het blauwe kostuum aan voor een bijeenkomst. Dit is een gegeven dat al standhoudt sinds 1934. Omdat Willy Dekoninck 50 jaar lid is, werd hij tijdens de recente bijeenkomst kort gelauwerd. “Club 13 genoot destijds in de gemeente een groot aanzien, dus vond ik het destijds een eer dat wijlen Jos Loos mij een halve eeuw geleden voordroeg als lid”, vertelt de 81-jarige Willy. Oorspronkelijk verenigde deze club enkel plaatselijke “commerçanten” , maar van dit principe werd ondertussen afgeweken. De maandelijkse vergadermomenten op de 13de bleven wel.