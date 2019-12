Leopoldsburg - Meer dan 400 kinderen beleefden vorige woensdag dolle pret tijdens de Binnenspeeldag in sporthal ‘t Geleeg te Leopoldsburg. Die werd voor de gelegenheid omgetoverd tot een overdekte speeltuin vol springkastelen en behendigheidsspelen. Ook de grimeerstand was opnieuw een groot succes.De gemeentelijke jeugddienst stond samen met talrijke vrijwilligers in voor dit geslaagde Initiatief dat vooral bedoeld is om de jongeren gezamenlijk aan het spelen te zetten.