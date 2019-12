Russische historici in gesprek met laatstejaars St-Michiel

Leopoldsburg - Vorige vrijdag kregen de leerlingen uit 6 ASO St-Michiel de gelegenheid om in gesprek te gaan met een Russische delegatie historici. De grootvader van woordvoerder Chrepanov kwam in WO II naar ons land en werd een tijdlang tewerkgesteld in de mijn van Zwartberg. Hij kon ontsnappen en meldde zich nadien aan bij het verzet. Dat leverde voldoende gespreksstof om de leerstof over WO II en de Koude Oorlog vanuit een andere hoek te benaderen. Daarnaast konden de leerlingen ook nog andere vragen stellen over het hedendaagse leven in Rusland.