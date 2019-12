Kids knutselen adventskalender vol verrassingen

Leopoldsburg - Een adventskalendertraditie uit Duitsland en Oostenrijk inspireerde enkele begeleiders om hierrond voor het eerst een kinderworkshop te organiseren in het cultureel centrum. Destijds was het een hulpmiddel om toe te leven naar het kerstfeest en bevatten 24 luikjes die konden geopend worden waarin een spreuk of een verrassing verborgen zat. Vandaar dat begeleidster Rita kleine stukjes speelgoed en ook wat lekkernijen verzameld had om te verbergen in de kalenderboom die geconstrueerd werd uit recyclagemateriaal.