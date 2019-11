Restauratieplannen voor Heppense Statiekapel

Leopoldsburg - De kapel van Onze Lieve Vrouw van Rust, bij de oudere Heppenaren beter bekend als de Statiekapel is hoognodig aan restauratie toe. Vandaar dat de gemeente samen met de heemkundigen en de buurtbewoners in overleg met erfgoedinstanties een gefaseerd restauratieplan willen uitwerken. Buurtbewoners uit de Pater Clement Lemmensstraat trokken al eerder aan de alarmbel wat betreft de staat van hun Statiekapel. Ook de heemkundige kring schaarde zich achter het project omdat het volgens hen de oudste en mooiste kapel Heppense kapel is. Ze dateert uit de jaren 1550 en zou volgens historici opgetrokken zijn door de plaatselijke schuttersgilde Onze Lieve Vrouw. Tot eind 1700 was het voor de Heppenaren de enige gebedsplaats want voor misvieringen bleven ze al die tijd aangewezen op de kerk van Beverlo. Door slijtage en vandalisme is de kapel nu dringend aan restauratie toe. Ook de onmiddellijke omgeving van de kapel wil men met steun van Regionaal Landschap Lage Kempen onder handen nemen. Ondertussen heeft monumentenwacht een inspectie uitgevoerd en samen met enkele erfgoeddiensten die tegelijk deels de restauratie willen subsidiëren een participatietraject uitgetekend. Hierbij zijn ook de gemeente en de heemkundigen samen met de buurtbewoners betrokken partners. . Daarnaast wil de gemeente ook de jaren nadien blijven werk maken van kapellenrestauratie. Zo wordt onder andere gedacht aan de Lourdesgrot naast de parochiezaal en de kapel langs de Adj Dekeyserstraat .