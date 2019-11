Leopoldsburg - Cultuurcentrum Leopoldsburg wil graag zijn team van vestiaristen uitbreiden. Ben je ouder dan 16 jaar? Wil je graag in de cultuursector een zakcentje bijverdienen in een jong en dynamisch team? Meld je dan aan voor ons dynamisch team. Als extra voordeel kan je ook eens een leuke show meepikken. Aanmelden kan via martine.vanheerentals@ccleopoldsburg.be of 011 34 65 48.