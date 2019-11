Verenigingen voor uitbating eetkraampjes gezocht

Leopoldsburg - De eerste zondag van het nieuwe jaar – dat is 5 januari 2020 – nodigt het gemeentebestuur alle inwoners van Leopoldsburg uit om mee het glas te heffen op het nieuwe jaar.Er worden naar jaarlijks traditie ook nu weer eetkraampjes voorzien, zodat je de eerste kleine honger kunt stillen en tegelijkertijd de deelnemende verenigingen kunt steunen.Wil jij met je vereniging graag een eetkraampje uitbaten tijdens de nieuwjaarsdrink? Neem dan contact op met Kristof Borremans via kristof.borremans@leopoldsburg.be of 011 34 92 18 en laat hem weten wat je plannen zijn. Hij zal alle verdere afspraken met je maken.