Christine Geysen schrijft Als je sterft-trilogie

Leopoldsburg - Christine Geysen (32) uit Heppen heeft zopas met Als je Bloeddruk Daalt het tweede deel van haar trilogie Als je Sterft afgewerkt. Zij richt zich specifiek tot jongeren vanaf 14 jaar die soms in een emotioneel kluwen verstrikt raken en emoties zoals bij de dood niet meteen een plaats kunnen geven. Ook volwassenen blijven blijkbaar niet onberoerd. “Neen, het is geen autobiografie en het is ook niet vanuit een pijnlijke levenservaring dat ik dit geschreven heb”, weet Christine. “Neen, het is eerder vanuit een bezorgdheid voor adolescenten die het vaak emotioneel moeilijk hebben en in de moderne sociale media niet meteen het correcte antwoord vinden omdat de informatie langs die wegen vaak te vaag, te vluchtig of te oppervlakkig zijn. Kortom, thema’s zoals de dood zijn hierdoor voor deze groep in een taboesfeer beland zodat velen van hen zonder luisterend oor of gepaste hulp het zelf maar moeten zien te rooien. Tijdens mijn voorafgaande informatieronde heb ik wel geluisterd naar verhalen van anderen en opzoekingswerk gedaan. Daaruit groeiden dan de fictieve personages Lex en Helia en een verhaallijn met Michaël, de engel van de dood. Ik besef dat ik niet het gemakkelijkste en vrolijkste pad gekozen heb, vandaar dat ik er onder meer door een luchtige schrijfstijl steeds moest over waken dat het geheel toegankelijk en leesbaar bleef voor jong en oud.”